CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Boks Aydınlı sporcular Avrupa Boks şampiyonasında yarışacak!

Aydınlı sporcular Avrupa Boks şampiyonasında yarışacak!

Aydınlı boksörler Simge Bekler ve Tevfik Akkaş, Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenecek U19 Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli forma ile mücadele edecek. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aydınlı sporcular Avrupa Boks şampiyonasında yarışacak!

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen U19 Gençler Avrupa Boks şampiyonası, 30 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye'yi ve Aydın'ı temsilen mücadele edecek Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Boks Milli Takımı kafilesinde Aydınlı sporcular Simge Bekler ve Tevfik Akkaş da yer alırken, başarılı sporcular şampiyonluk için ringe çıkacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Ülkemizi ve ilimizi temsilen şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımız Simge Bekler ve Tevfik Akkaş'a Erkek ve Kadın Millî Takımlarımıza ile teknik ekiplerimize İl Müdürlüğümüz olarak başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...
G.Saray taraftarından Liverpool'a sürpriz! Otelin önünde havai fişek patlattılar
DİĞER
Murat Özbostan, Fenerbahçe için o noktaya dikkat çekti! "Bir anda ikinci plana itilir..."
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta-Club Brugge maçı detayları! Atalanta-Club Brugge maçı detayları! 10:01
Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda? 09:56
Sakaryaspor'da kriz! Hükmen mağlubiyet gündemde Sakaryaspor'da kriz! Hükmen mağlubiyet gündemde 09:34
EuroLeague CEO’sundan İsrail takımları açıklaması! EuroLeague CEO’sundan İsrail takımları açıklaması! 09:29
Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi... Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi... 09:28
İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu! İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu! 09:16
Daha Eski
G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! 09:14
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! 09:04
Yalçın'a eleştiri: Maç bitti zannedip gitti! Yalçın'a eleştiri: Maç bitti zannedip gitti! 08:51
Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 08:37
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21