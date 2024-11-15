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Haberler Boks Mike Tyson vs Jake Paul maçı CANLI İZLE | Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mike Tyson vs Jake Paul maçı CANLI İZLE | Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyaca ünlü en genç ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile ringde kozlarını paylaşacak. Tüm sporseverlerin nefesini tutup beklediği karşılaşma, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'nda yapılacak. Peki Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 15:40
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Mike Tyson vs Jake Paul maçı CANLI İZLE | Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporseverlerin iple çektiği YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki maça dair araştırmalar hızlandı. Tartıya çıkmak için basının önüne çıkan Tyson'ın Jake Paul'a tokat atmasının ardından gerilim start verirken Tyson'un Paul'a tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Konuyla ilgili konuşan Jake Paul: "Tyson bana vurdu ve bir korkak gibi kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından gergin bekleyiş sürerken Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını sizler için derledik.

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MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Amerika'da Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek olan profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Heyecan dolu müsabaka, Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

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👊🏼MAÇIN KURALLARI AÇIKLANDI

Dövüş kurallarına göre, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmesine izin verilecek. Müsabaka, sekiz turdan oluşacak ve her tur 2 dakika sürecek. Bu süre, dövüşçülerin stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme fırsatı sunacak. Mücadelede 14 oz ağırlığında eldivenler kullanılacak ve başlık takılmayacak.

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MÜSABAKA ERTELENMİŞTİ

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak, Mike Tyson'ın antrenman yapamaması nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

REKORLARIN ADAMI MIKE TYSON

Ringlerde agresif tarzıyla tanınan ve tarihin en büyük boksörlerinden biri olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Tyson, 1986'da Trevor Berbick'i yenerek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Ayrıca, WBA, WBC ve IBF şampiyonluklarını aynı anda elinde tutan ilk ağır sıklet boksör olarak tarihe geçti.

Tyson, kariyerine 2005'te son verdikten sonra, 2020'de gösteri maçı için ringlere döndü. Sporseverlerin hafızasında Evander Holyfield'ın kulağını ısırdığı ikonik maçla yer eden Tyson, bu olayıyla spor tarihine kazındı.

YOUTUBE'DAN RİNGLERE

Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul, YouTube'da 20,8 milyon takipçisi ve 7,7 milyar izlenmeye sahip. İlk olarak Deji Olatunji ile amatör bir karşılaşmaya çıkan Paul, daha sonra profesyonel arenaya adım attı. Bugüne kadar 11 profesyonel maça çıkan 27 yaşındaki Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet aldı ve tek mağlubiyetini Tommy Fury karşısında yaşadı.

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