Her şey Türkiye için

Olmpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyor. Milli boksör, bu yıl yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak amacında. Buse Naz'ın asıl hedefi ise Paris Olimpiyatları'nda birincilik kürsüsüne çıkmak. Buse Naz, "Tokyo'da gümüş madalya kazandım. Her zaman amacım altın. Türkiye adına alınmış ilk madalyalardan biri. Bizim için çok kıymetli. Zor maçlarımız olacak. Onlar için hazırlanmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi hem boks ve spor anlamında hem fiziksel hem de ahlaki olarak iyi yerlere taşımak istiyoruz. En öncelikli hedefimiz bu" dedi.
Buse Naz: Türk halkı da bizi destekliyor. Özelikle olimpiyattan sonra gittiğimiz her ilde çok iyi karşılanıyoruz. Böyle karşılanmak ve değer görmek de bizi çok iyi hissettiriyor. Bunun artması için de elimizden geleni yapıyoruz.