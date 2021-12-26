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Son dakika spor haberi: Buse Naz Çakıroğlu Kastamonu'daki kampına 1 hafta ara verdi

Son dakika spor haberleri... Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonası için Kastamonu'da sürdürdüğü hazırlıklarına 1 hafta ara verdi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 14:54
Son dakika spor haberi: Buse Naz Çakıroğlu Kastamonu'daki kampına 1 hafta ara verdi

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kastamonu'da yaptığı kampa ara verdi.

Dünya şampiyonası kapsamında Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksör, bir haftalık aranın ardından kampa yeniden başlayacak.

Buse Naz, yaklaşık 2 haftadır Kastamonu'da kamp yaptığını söyledi.

Bu yıl Erzurum, Bolu ve Kastamonu'da kamp yaptığını ifade eden Buse Naz, "Önümüzde dünya şampiyonası var. Onun için hazırlık aşamasındayız. Dünya şampiyonasından iki ay sonra Avrupa şampiyonası olacak. Çalışmalarımız çok iyi ilerliyor. Ama şu anki maksadımız yüksek rakımda antrenman yapmak olduğu için Kastamonu'yu tercih ettik. Her şey yolunda, istediğimiz gibi ilerliyor" diye konuştu.



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