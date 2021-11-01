Boks efsanesi Mike Tyson'dan Anthony Joshua'ya uyarı! Tyson Fury ile ringe çıkarsan...

ABD'li efsane boksör Mike Tyson, Roy Jones JR. ile bir gösteri maçı yaparak ringlere döndü. 2022'de sene bir gösteri maçına daha çıkacağını duyuran Tyson, rakibinin henüz netleşmediğini söyledi.

BBC'nin podcast yayınında organizatör Eddie Hearn'ın konuğu olan Mike Tyson, İngiliz boksör Anthony Joshua'nın ringdeki kusurlarından bahsederken bu kusurların olası bir Tyson Fury karşılaşmasında "felakete yol açacağını" ifade etti.







"FURY ÇOK TEHLİKELİ"

Anthony Joshua'ya Tyson Fury ile karşılaşması durumunda uyarılarda bulunan Mike Tyson, Fury'nin çok tehlikeli ve üst kalitede bir boksör olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki Anthony Joshua çok iyi boksör. Fakat yumruklarının geldiğini görebiliyorsunuz. Çok ağır yumruk atıyor. Fury ile karşılaşırsa bir felaket olabilir. Fury çok dirençli ve etkili bir boksör."







"FELAKETLE SONUÇLANIR!"

Fury'nin stili hakkında da yorumda bulunan Tyson, "Fury çok ateşli biri. Onu sevenler de aynı şekilde ona resmen aşık. Wilder ile Fury'nin dövüşleri harikaydı. Bu gibi boksörlerin üst üste maç yapması harika bir şey. Ama Joshua eğer Fury ile karşılaşırsa çok ağır bir sonuç ortaya çıkabilir. Joshua'a bir felaket yaşayabilir. Fury çok tehlikeli ve güçlü biri."







Anthony Joshua, Eylül ayında Usyk'e mağlup olmuş ve kemerlerini kaybetmişti. Diğer yandan Tyson Fury ise Deontay Wilder'ı nakavtla yenerek kemerlerini korumayı başarmıştı.