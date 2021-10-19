Zirveyi bırakmam

Olimpiyat Şampiyonu boksör Busenas Sürmeneli, hız kesmiyor. Aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayı hedefleyen Busenaz, "Dünya Şampiyonası İstanbul'da olunca fırsatı değerlendirmek istedim. Çok istiyordum kendi seyircim önünde dövüşmeyi. Bu dönemde çalışmalarımızı sıkı tutup, formda kalmayı planladım. Ülkemde de İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorum. Dünya Şampiyonası'nda da zirvedeydim ve yerimi korumak istiyorum. Ben de Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi efsane olmak istiyorum" diye konuştu. Busenaz, Türkiye'deki şampiyonada dünya şampiyonu olmak istediğini vurguladı.