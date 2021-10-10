Spor haberi: Tyson Fury Deontay Wilder maçı nasıl sonuçlandı? İşte o anlar...

WILDER'IN 2 YENİLGİSİ DE FURY'E!

35 yaşındaki Deontay Wilder kariyerindeki 2. yenilgisini de Tyson Fury'e karşı aldı. İlk olarak 23 Şubat 2020'de yapılan maçı 7. rauntta teknik nakavtla kaybeden Wilder, 10 Ekim 2021'deki karşılaşmada da rakibine diş geçiremedi.