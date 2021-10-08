Wilder - Fury maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ABD'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanmasına rağmen Tyson Fury'nin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle ertelenen 3. maçın tarihi belli oldu.

WILDER - FURY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

WBC ağır sıklet kemeri için Deontay Wilder ile Tyson Fury kozlarını paylaşacak. 10 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.

MAÇ ÖNCESİ KARŞI KARŞIYA GELDİLER - GERGİNLİK TIRMANDI

WBC ağırsıklet şampiyonu maçı öncesi 33 yaşındaki Britanyalı boksör Tyson Fury, ABD'li rakibi 35 yaşındaki Deontay Wilder'a yönelik çok sert ifadeler kullanarak maç öncesi gerilimi tırmandırdı.

WILDER KÜFÜR ETMİŞTİ

Deontay Wilder, geçtiğimiz günlerde Fury'nin hile yaptığını ve onun korkak olduğunu ifade ederek ona küfür etmişti. İkili, olası bir kavga ihtimaline karşı maç öncesi yapılan basın toplantısında hiç yakınlaştırılmadı.

FURY: WILDER HASTA BİRİ...

Tyson Fury, Wilder'ın açıklamalarına binlerce boks severlerin önünde cevap verdi: "Wilder umrumda değil, çünkü o hasta biri. Beni, kendi antrenörünü ve hakemi suçladı. Yenilgiyi hazmedemedi."

"O ÇOK KÜÇÜK VE ZAYIF BİRİ... NAKAVT EDECEĞİM"

"Onu rövanş maçında yok ettim. Onu yine yere sereceğim. O çok küçük ve zayıf biri… Onu nakavt ettim ve yine nakavt edeceğim!"

Wilder, Fury'nin maçlarda hile yaptığını eldivenlerinin içine sert bir cisimler koyduğu iddia etmişti. Wilder, son yenilgiden sonra antrenörünü kovmuş ve yerine Malik Scott'u getirmişti. Wilder, maç öncesi Fury yere sermek için intikam sözü vermişti.

Wilder son olarak şunları söyledi: "İddialarımdan dolayı pişman değilim. Buna inanarak mezara gideceğim. O hile yapıyor. Bu konuda eminim. Kaybedecek bir şeyim yok. Maça konsantre olmuş durumdayım.