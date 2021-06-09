Haberler Boks Boksta 2 altın

Boksta 2 altın

Kota Müsabakaları’nda mücadele eden ve altın madalyanın sahibi oldu

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Boksta 2 altın

Boksörlerimiz 'da ringi salladı... Avrupa Kota Müsabakaları'nda ve altın madalya kazandı. 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'u yenerek altın madalya kazandı. 69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Alman rakibi 'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 52 kiloda ve 60 kiloda turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla birlikte 4 sporcu 2020 Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.


Busenaz Sürmeneli (solda) ve Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya alarak Tokyo biletini kaptılar.

SON DAKİKA