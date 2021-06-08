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Son dakika spor haberi: Milli boksörümüz altın madalya kazandı

Son dakika spor haberi: Milli boksörümüz , rakibi -’u mağlup ederek ’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:43
Son dakika spor haberi: Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda 51 kiloda ringe çıkan milli boksör , finalde -'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın Fransa/Paris ayağı finalinde 51 kiloda ringe çıkan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşılaştığı İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun çeyrek finalinde Belaruslu rakibi Yuila Apanasavic'i mağlup eden Çakıroğlu, olimpiyat biletini de almıştı.

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