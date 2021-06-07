Haberler Boks Son dakika spor haberi: Floyd Mayweather YouTuber Logan Paul ile yenişemedi

Son dakika spor haberi: YouTuber ile yenişemedi

Son dakika spor haberi: Kariyerinde çıktığı 50 maçın tamamını kazanan 'li eski yıldız boksör , internet fenomeni ile karşılaştı. karşılaştıkları 8 rauntluk gösteri maçında yenişemedi.  ile internet fenomeni Logan , karşılaştıkları 8 rauntluk gösteri maçında yenişemedi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:59
Son dakika spor haberi: Floyd Mayweather YouTuber Logan Paul ile yenişemedi

eyaletinin kentindeki 'nda yapılan karşılaşma, yerel saatle 20.00'de başladı. Karşılaşmada, 8 raunt boyunca rakibi eski efsane boksör 'a karşı dayandı.

Maçtan sonra açıklama yapan Paul, "Kimsenin bana bir daha hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biriyle burada olmam, imkansızların yenilebileceğini kanıtlıyor." dedi.

İnternette rakibine sataşan Paul, Mayweather ile ringi paylaşmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

Mayweather ise Paul'un beklediğinden daha güçlü çıktığını ifade ederek, "Oldukça güçlü bir rakipti. Beni şaşırttı. Çok iyi bir adam." diye konuştu.

Japon kick boksçuyu 140 saniyede nakavt etmişti

Son olarak 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu 'u yenerek profesyonel kariyerini noktalayan Mayweather, boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın hiçbirinde kaybetmedi.

Mayweather, 2018 yılının aralık ayında çıktığı gösteri maçında ise Japon kick boksçu 'yı 140 saniyede nakavt etmişti.

25 yaşındaki ise bugüne kadar sadece bir gösteri maçına çıktı ve internet ünlüsü KSI'ya yenildi.

Paul'un kardeşi ise geçen hafta eski oyuncusu ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini yenmişti.

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