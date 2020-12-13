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Boksta Joshua ağır sıklet unvanını korudu

boksör , Bulgar 'i yenerek Birliği (), Dünya Boks Organizasyonu () ve Uluslararası Boks Federasyonu () ağır sıklet kemerlerini korudu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 10:53 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 10:55
Boksta Joshua ağır sıklet unvanını korudu

'nin başkenti 'daki Wembley Arena'da düzenlenen ağır sıklet unvan maçında 31 yaşındaki , ile karşı karşıya geldi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmayı salonda bin kişinin izlemesine izin verildi.

Mücadele boyunca ringde üstün taraf olarak gözüken Joshua, 9. rauntta Pulev'i nakavtla mağlup ederek , ve kemerlerini korumayı başardı.

Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı.

Daha önce 2014'te Ukraynalı Wladimir Klitschko'ya kaybeden 39 yaşındaki Pulev ise 30. maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Bu galibiyetle unvanlarını elinde tutan Joshua'nın Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury ile karşılaşması bekleniyor.

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