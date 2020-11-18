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ringlere dönüyor! | Mike Tyson maçı ne zaman, hangi kanalda? ...

Boks dünyasının efsane isimlerinden ringe geri dönüyor. Tyson, ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Boksseverler Mike Tyson-Roy Jones maçına dair Mike Tyson maçı ne zaman, hangi kanalda? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:55 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:56
Mike Tyson ringlere dönüyor! | Mike Tyson maçı ne zaman, hangi kanalda? Roy Jones...

Eski ağır sıklet boks şampiyonu , ile Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

MIKE TYSON-ROY JONES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Kasım Pazar günü ABD'nin kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayımlanacak.

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