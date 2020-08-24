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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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rekor kırdı

Mike Tyson rekor kırdı

Dünyaca ünlü boksör 'ın namaz kıldığı video paylaşım ve beğeni rekorları kırdı.

Dünyaca ünlü boksör 'ın namaz kıldığı video paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. İsveçli boksör Badou Jack, sosyal medya hesabından Mike Tyson ile beraber namaz kıldığı videoyu paylaştı. "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düşen Jack'in videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. 54 yaşındaki Tyson, 1990'da girdiği hapishanede Müslüman olmuş ve Malik Abdülaziz ismini almıştı.

  1. 24.8.2020
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