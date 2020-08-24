Mike Tyson rekor kırdı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın namaz kıldığı video paylaşım ve beğeni rekorları kırdı.
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın namaz kıldığı video paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. İsveçli boksör Badou Jack, sosyal medya hesabından Mike Tyson ile beraber namaz kıldığı videoyu paylaştı. "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düşen Jack'in videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. 54 yaşındaki Tyson, 1990'da girdiği hapishanede Müslüman olmuş ve Malik Abdülaziz ismini almıştı.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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