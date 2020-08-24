Mike Tyson rekor kırdı

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın namaz kıldığı video paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. İsveçli boksör Badou Jack, sosyal medya hesabından Mike Tyson ile beraber namaz kıldığı videoyu paylaştı. "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düşen Jack'in videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. 54 yaşındaki Tyson, 1990'da girdiği hapishanede Müslüman olmuş ve Malik Abdülaziz ismini almıştı.