Mike Tyson'dan şoke eden karar! O parayı reddetti
2 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan efsane boksör Mike Tyson ringlere dönmenin hazırlıklarını sürdürmeye deva ediyor. Fakat gelen teklifleri de birbir geri çeviriyor. Tyson, gelen 8 milyon dolarlık teklifi, geleneksel boksa geri dönmeyi istemesi gerekçesiyle için reddetti. İşte detaylar...
2 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan ve bu unvana da en genç ulaşan boksör olma durumunu hala elinde bulunduran Mike Tyson gelen dövüş tekliflerini reddetmeye devam ediyor.
HOLYFIELD DA HAZIRLANIYOR
Tyson'ın 1997'de kulağını ısırdığı bir başka eski şampiyon Evander Holyfield da dönüş hazırlıklarına devam ediyor ancak ikilinin dövüşeceği konusu sadece dedikodudan ibaret...
18 MİLYON DOLAR!
53 yaşındaki Tyson'a dövüşmesi için yapılan son teklif ise Karma Dövüş Sanatları MMA efsanesi Wanderlei Silva'ydı. Ancak Tyson, 18 milyon dolarlık bu teklifi, geleneksel boksa geri dönmeyi istemesi gerekçesiyle için reddetti.
- 11.06.2020
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