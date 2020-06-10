Anthony Joshua ile Tyson Fury iki maç yapacak!
Dünya ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua ile Tyson Fury, karşı karşıya gelecek. Boksun devleri, iki maç üzerinden anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Dünyaca ünlü boksörler Anthony Joshua ile Tyson Fury, iki maç üzerinden anlaşmaya vardı. Sky Sports'a açıklamalarda bulunan organizatör Eddie Hearn, "Büyük ilerleme kaydettik ancak hala aşılması gereken şeyler var. Mekan ve tarihi belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bir anlaşmanın en zor kısmı finansal unsurlardır" diyen Hearn, iki boksörün bu konuda uzlaştığını ancak sözleşmenin henüz düzenlenecek detaylar olduğu için imzalanmadığını da sözlerine ekledi.
- 10.06.2020
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