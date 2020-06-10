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10 Haziran 2020, Çarşamba
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ile iki maç yapacak!

Anthony Joshua ile Tyson Fury iki maç yapacak!

Dünya ağır siklet şampiyonu ile , karşı karşıya gelecek. Boksun devleri, iki maç üzerinden anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünyaca ünlü boksörler ile , iki maç üzerinden anlaşmaya vardı. 'a açıklamalarda bulunan organizatör Eddie Hearn, "Büyük ilerleme kaydettik ancak hala aşılması gereken şeyler var. Mekan ve tarihi belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir anlaşmanın en zor kısmı finansal unsurlardır" diyen Hearn, iki boksörün bu konuda uzlaştığını ancak sözleşmenin henüz düzenlenecek detaylar olduğu için imzalanmadığını da sözlerine ekledi.

  1. 10.06.2020
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