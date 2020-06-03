ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Floyd Mayweather karşılayacak. 43 yaşındaki Mayweather, 2011'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in (45) cenaze töreni için de devreye girmişti.