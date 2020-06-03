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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Mayweather karşılayacak

Mayweather karşılayacak

'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen 'un cenaze masraflarını eski boksör karşılayacak.

'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen 'un cenaze masraflarını eski boksör karşılayacak. 43 yaşındaki Mayweather, 2011'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in (45) cenaze töreni için de devreye girmişti.

  1. 3.6.2020
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