Floyd Mayweather corona virüsüne rağmen parti verdi

Dünyaca ünşü ve milyarder sporcu Floyd Mayweather, verdiği partiyle gündeme oturdu. Ünlü boksör corona virüsü salgını tedbirlerini hiçe saydı.

Bu davranışı sosyal medyada büyük tepki gördü. Floyd Mayweather, ring dışındaki hareketleri ile gündem olmaya devam ediyor. Geçmişte paralarını, arabalarını, değerli eşyalarının yer aldığı videolarda "Görgüsüz" denilerek eleştirilen Floyd Mayweather, bu kez de düzenlediği parti ile konuşulmayı başardı.

ABD'nin Arizona kentinde bir gece kulübü kaparak yüzlerce insan ile birlikte parti veren Floyd Mayweather, corona virüsü salgınını hiçe saydı.

Sosyal mesafe dahil olmak üzere hemen hemen hiçbir önlem alınmayan partinin videosu, gece kulübünün sosyal medya hesabından 'Floyd Mayweather mekanda' etiketi ile paylaşıldı.

"ÜLKE İŞTE BU YÜZDEN VİRÜSTEN KURTULAMIYOR"

Corona virüsü salgınını en ağır geçiren ülke olan ABD'de bu tip insanlar yüzünden ülkede corona virüsü salgınının bu kadar ağır olduğu eleştirileri yapıldı.