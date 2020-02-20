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20 Şubat 2020, Perşembe
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Boksta ile ikili kamp devam ediyor

Boksta Azerbaycan ile ikili kamp devam ediyor

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında 'da kampını sürdüren Erkek Boks Milli Takımı, Milli Takımı ile kamp yapıyor. Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde milli boksörler, Azerbaycan'dan geçen hafta gelen 19 sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor.

antrenörlerinden , AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin mart ayında 'da, mayısta da 'te gerçekleştirileceğini söyledi.

ile yaptıkları ortak kampın verimli geçtiğini dile getiren Daştan, "Mart ayının 14'ünde Londra'da yapılacak olimpiyat elemeleri için güzel bir hazırlık içindeyiz. Azerbaycan ile burada kıyasıya bir çalışma sergiliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kamp merkezinde her türlü imkana sahip olduklarını aktaran Daştan, " bizim evimiz gibi. Federasyonumuz büyük destek veriyor. Kamp buraya gelen ülkelere de örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

İsa Daştan, kampın bu ayın sonuna kadar süreceğini kaydetti.

  1. 20.02.2020
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