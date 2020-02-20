Boksta Azerbaycan ile ikili kamp devam ediyor
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapıyor. Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde milli boksörler, Azerbaycan'dan geçen hafta gelen 19 sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor.
Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini söyledi.
Azerbaycan ile yaptıkları ortak kampın verimli geçtiğini dile getiren Daştan, "Mart ayının 14'ünde Londra'da yapılacak olimpiyat elemeleri için güzel bir hazırlık içindeyiz. Azerbaycan ile burada kıyasıya bir çalışma sergiliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Kamp merkezinde her türlü imkana sahip olduklarını aktaran Daştan, "Kastamonu bizim evimiz gibi. Federasyonumuz büyük destek veriyor. Kamp Eğitim Merkezimiz buraya gelen ülkelere de örnek oluyor." ifadelerini kullandı.
İsa Daştan, kampın bu ayın sonuna kadar süreceğini kaydetti.
- 20.02.2020
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Boksta Azerbaycan ile ikili kamp devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.