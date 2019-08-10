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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Joshua-Ruiz maçının tarihi belli oldu

Joshua-Ruiz maçının tarihi belli oldu

Büyük Britanyalı boksör ile asıllı ABD'li arasındaki rövanş maçı, 7 Aralık'ta 'da oynanacak.

Rövanş maçını düzenleyecek Matchroom Sport şirketinin yöneticisi Eddie Hearn'ün açıklamasına göre, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından müsabakanın 7 Aralık Cumartesi günü 'ın Diriye kentinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

, haziran ayında Ruiz ile yaptığı karşılaşmayı teknik nakavtla kaybederek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini rakibine kaptırmıştı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, karşısında kariyerinin ilk mağlubiyetini alarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Yeni dünya şampiyonu 29 yaşındaki Ruiz'in ise çıktığı 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

  1. 10.08.2019
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