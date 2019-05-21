Dünya şampiyonu kickboksçuya memleketinde coşkulu karşılama

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hayriye Türksoy, memleketi Kayseri'de coşkuyla karşılandı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan Hayriye Türksoy, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Dünya Kupası müsabakalarında 48 kiloda mücadele etti. Rakiplerini yenen Hayriye Türksoy, Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonanın ardından Kayseri'ye dönen şampiyon sporcu Erkilet Havaalanı'nda karşılandı. Karşılamada yer alan Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Hayriye Türksoy'u elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, "Şanlı bayrağımızı dalgalandıran ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil eden kızımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Spor A.Ş. olarak şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.