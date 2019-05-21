Dünya şampiyonu kickboksçuya memleketinde coşkulu karşılama
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Dünya şampiyonu kickboksçuya memleketinde coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu kickboksçuya memleketinde coşkulu karşılama

'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Şampiyonası'nda kazanan , 'de coşkuyla karşılandı. Şampiyonanın ardından Kayseri'ye dönen şampiyon sporcu Erkilet Havaalanı'nda karşılandı.

'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Şampiyonası'nda kazanan , memleketi 'de coşkuyla karşılandı.

Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan Hayriye Türksoy, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Dünya Kupası müsabakalarında 48 kiloda mücadele etti. Rakiplerini yenen Hayriye Türksoy, Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonanın ardından Kayseri'ye dönen şampiyon sporcu Erkilet Havaalanı'nda karşılandı. Karşılamada yer alan Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Hayriye Türksoy'u elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, "Şanlı bayrağımızı dalgalandıran ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil eden kızımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Spor A.Ş. olarak şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

  1. 22.05.2019
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