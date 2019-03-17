Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu
17 Mart 2019, Pazar
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, Avrupa şampiyonu oldu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu

22 Yaş Altı 'nda 69 kiloda ringe çıkan , Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya'nın Vladikavkas şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Ay-yıldızlılar şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya ile tamamladı. Milli sporcumuz 69 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.


Kadınlar 69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. 48 kiloda Melek Yamak, Rus rakibi Ekaterina Paltceva'ya mağlup oldu şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Erkekler 64 kilo final müsabakasında , Rus Alan Abaev'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.


Milli sporculardan Hamide Yavuz (51 kg), Esmanur Koç (75 kg), Tuğba Öz (81 kg), Sueda Şahin (+81 kg) ve Bayram Malkan (81 kg) ise bronz madalya kazandılar.

  1. 17.03.2019
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