Üç Türk boksör finalde
16 Mart 2019, Cumartesi
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Üç Türk boksör finalde

Üç Türk boksör finalde

'nın Vladikavkaz şehrinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 Türk boksör, finale yükseldi.

Yarı final müsabakalarının ardından kadınlarda 48 kiloda , 69 kiloda , erkeklerde ise 64 kiloda finale çıktı.

Melek Yamak için Rus rakibi Ekaterina Paltceva, Busenaz Sürmeneli de İtalyan Angela Carini ile karşılaşacak.

Tuğrulhan Erdemir ise Rus rakibi Alan Abaev ile altın madalya için ringe çıkacak.

51 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Hamide Yavuz, Rus rakibi Geliusa Galieva'ya 3-2 mağlup olarak şampiyonayı ile tamamladı.

75 kilo yarı final müsabakasında Esmanur Koç, Polonyalı Agata Kaczmarska'ya, +81 kilo yarı final müsabakasında Sueda Şahin ise Rus rakibi Kristina Tkacheva'ya yenildi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 81 kilo yarı final müsabakasında Bayram Malkan, Galli rakibi Sammy Lee'ye yenilerek şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.


  1. 16.03.2019
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