Dünya şampiyonu kick boksçu Vedat Hödük Türkiye'de rakip arıyor
15 Mart 2019, Cuma
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Dünya şampiyonu kick boksçu Vedat Hödük 'de rakip arıyor

Dünya şampiyonu kick boksçu Vedat Hödük Türkiye'de rakip arıyor

Dünya şampiyonluğunu 4 kez kazanan Türk sporcusu Vedat Hödük, 'de rakip bulamadığı için yurtdışında ringe çıkıyor.

Dünya şampiyonluğunu 4 kez kazanan Türk sporcusu Vedat Hödük, 'de rakip bulamadığı için yurtdışında ringe çıkıyor.

Camiada "Supreme Fighting Machine" (Süper Dövüş Makinesi) olarak anılan Vedat Hödük, 75-77 kiloda çıktığı 47 müsabakanın 45'ini kazanıp, 28 kez de knockdown yaparken, kariyerine 4 de dünya şampiyonluğu sığdırdı. Dünyanın bir çok yerinde ringe çıkan 24 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz çarşamba günü ilk kez Türkiye'de dövüştü. Vedat Hödük, 'da gerçekleştirilen kickboks gecesinde rakibi James Edwards'ı mağlup ederek, Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırdı.

Bu arada şampiyon kick boksçu Vedat Hödük'ün menajeri Tarık solak, Türkiye'de rakip bulamadıkları için sürekli yurtdışında müsabakaya çıktıklarını söyledi.

  1. 15.03.2019
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