Dünya üçüncüsü Elif Güneri için karşılama töreni düzenlendi
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Dünya üçüncüsü için karşılama töreni düzenlendi

Dünya üçüncüsü Elif Güneri için karşılama töreni düzenlendi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak ’ye kazandıran , ve Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törenle karşılandı.

'da düzenlenen şampiyonada 80 kiloda üçüncü olarak 'ye kazandıran 'ye karşılama töreni düzenlendi. Kurum binası önünde alkışlarla karşılanan dünya üçüncüsü Elif Güneri, sevincini antrenörü ve sevenleriyle paylaştı. Müdürü , düzenlenen karşılama töreninde Elif Güneri'ye çiçek takdim etti.

Karşılama töreninde konuşan Çetin, Elif Güneri'nin Hindistan'da üçüncü olarak Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşını tüm dünyaya dinlettiğini belirterek, "Hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Elif'le ne kadar gurur duysak azdır. Elif'in daha büyük başarılar elde edeceğine ve Dünya Şampiyonu olacağına inanıyoruz.Kendisini, ailesini ve Antrenörü Baykan Arslan'ı tebrik ediyorum" dedi.

Güneri'yi karşılayanlar arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Şube Müdürleri Şaban Kanca ve Lokman Mollaoğulları, Gençlikspor Boks Antrenörü Baykan Arslan, kurum çalışanları ve sporcular bulundu.

  1. 28.11.2018 12:07
  2. Güncelleme: 28.11.2018 13:43
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