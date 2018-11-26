Hüseyin Cinkara: “Hedefim dünyanın en iyisi olmak”
Öncelikli hedefleri arasında Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu söyleyen Almanya Boks Şampiyonu Hüseyin Cinkara, “Önümüzdeki sene Avrupa şampiyonluğunu alıp daha sonra gözümüzü dünya zirvesine dikeceğiz” dedi.
Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisine vurgu yapmak amacıyla Porsche-Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Açıklamalarda bulunan +91 kilo Almanya Şampiyonu Hüseyin Cinkara, "Hazırlık dönemine başladı. Omzumdan küçük bir sakatlık geçirmiştim ama şu anda hazırlık dönemim iyi gidiyor. Mart ayında inşallah Avrupa Şampiyonası'na çıkacağız. Rakibim henüz belli değil ama promotörüm Erol Ceylan onu açıklayacaktır. Kamplarımı da Almanya Hamburg'da yapıyorum. Bazen Türkiye'ye Antalya'ya geliyoruz. Amerika ve Ukrayna'da da kamp dönemi geçti" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI BENİM İÇİN SADECE BİR BASAMAK"
Kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında da konuşan Cinkara, "Benim hedefim inşallah dünyanın en iyisi olmak. Avrupa Şampiyonası benim için sadece bir basamak. İlk basamağı geçip önce Avrupa şampiyonu, sonra dünya şampiyonu olarak Türk halkını ve İslam alemini iyi şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Hüseyin Cinkara, hedeflerini gerçekleştirebilmek için kendisine belirli bir süre belirleyip belirmediği yönünde gelen bir soruya ise, "Dünya sıralamasında bin 200'den 60. sıraya çıktım. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa şampiyonluğunu alıp gözümüzü dünya zirvesine dikeceğiz" diye cevap verdi.
- 26.11.2018 11:53
- Güncelleme: 26.11.2018 12:12
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
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