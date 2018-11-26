Erol Ceylan: “Türkiye boksta uyuyan bir dev”
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : “ boksta uyuyan bir dev”

    Erol Ceylan: “Türkiye boksta uyuyan bir dev”

    Önümüzdeki aylarda ’de önemli boks geceleri düzenleyeceklerini açıklayan sahibi , “Türkiye boksta uyuyan bir devdir. Ben burada çok büyük potansiyel görüyorum” dedi.

    ve arasındaki dostluğa vurgu yapmak için Porsche-Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu , gelirlerinin de kimsesiz çocuklara bağışlandığı boks maçında karşı karşıya geldi. Dünyanın en büyük boks kulüplerinden BOXING sahibi da mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ceylan, "Geçen haftaki turnuva 'ın yer aldığı geceydi. Ama Fırat, maçın kıran kırana olmasına rağmen berabere kaldı. 8 Aralık Polonya, 15 Aralık Hamburg organizemiz var. Bunlar da büyük organizasyonlar. ve Fırat Aslan'ın yer aldığı geceler. Onlara konsantreyiz şu an. Elimizdeki boksörlerin yüzde 50'si dünya çapında. Bunların içinde Türklerden Ali Eren Demirezen'in önü çok açık. Ona umut bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    "TÜRKİYE'DE BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYORUM"
    Türkiye'nin boksta potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu vurgulayan Erol Ceylan, "EC 'i 'a da kurduk. Ocak'ta burada da faaliyet göstereceğiz. Almanya'da yaptığımız kaliteli geceleri Türkiye'de de yapacağız. Çünkü Türkiye boksta uyuyan bir devdir. Ben burada çok büyük potansiyel görüyorum. Böyle geceleri ve bundan daha büyük geceleri bundan daha büyük maçlarla birlikte Türkiye'ye getirmek istiyorum. Kendi memleketimizde büyük geceler yapıp boksa imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

    1. 26.11.2018 10:34
    2. Güncelleme: 26.11.2018 11:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erol Ceylan: “Türkiye boksta uyuyan bir dev” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN