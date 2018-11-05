Boks maçında komaya giren İtalyan sporcu hayatını kaybetti
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Boks maçında komaya giren İtalyan sporcu hayatını kaybetti

    Boks maçında komaya giren İtalyan sporcu hayatını kaybetti

    'da gerçekleştirilen bir boks maçında rakibinin darbeleri sonucu komaya giren İtalyan sporcu , yaşamını yitirdi

    'da düzenlenen bir boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu , yaşamını yitirdi.

    Muaythai ve boksla ilgilinen 49 yaşındaki Christian Daghio, Bangkok'ta düzenlenen müsabakada Taylandlı rakibi Don Parueang'ın yumruklarıyla nakavt oldu.

    Aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden ve kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kalan Daghio'nun, yaşam mücadeleseni kaybettiği duyuruldu.

    Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Daghio'nun beyninde, aldığı darbelere bağlı olarak hasar oluştuğu belirtildi.

    Muaythai dalında şampiyonluğu bulunan Daghio'nun, Taylandlı bir eşi ve 5 yaşında kızı olduğu aktarıldı.

    1. 5.11.2018 15:02
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