Başkan Erdoğan'dan Khabib'e çağrı!
Karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor’u yenerek unvanını koruyan ve tüm dünyanın dikkatlerini bir kez daha üzerine çeken Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak geldiği İstanbul Havalimanı’nın açılışında ilgi odağı oldu.
Yarı İngilizce yarı Türkçe yapılan sohbette Erdoğan, sporcuyu kutladı ve kendisini İstanbul'da görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Erdoğan, Yerlikaya'dan, Nurmagomedov'u bir kez daha davet edip, şampiyon sporcu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelme isteğini iletti.
Erdoğan, Yerlikaya'ya "Hamza sonra onu bana getir" dedi.
- 1.11.2018 12:38
- Güncelleme: 1.11.2018 12:39
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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