Başkan Erdoğan'dan Khabib'e çağrı! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Başkan Erdoğan'dan Khabib'e çağrı!

    Başkan Erdoğan'dan Khabib'e çağrı!

    Karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor’u yenerek unvanını koruyan ve tüm dünyanın dikkatlerini bir kez daha üzerine çeken Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak geldiği Havalimanı’nın açılışında ilgi odağı oldu.

    Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın organizasyonuyla 'a gelen şampiyon sporcu ile Erdoğan'ın sıcak sohbeti dikkat çekti.

    Yarı İngilizce yarı Türkçe yapılan sohbette Erdoğan, sporcuyu kutladı ve kendisini İstanbul'da görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

    Erdoğan, Yerlikaya'dan, Nurmagomedov'u bir kez daha davet edip, şampiyon sporcu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelme isteğini iletti.

    Erdoğan, Yerlikaya'ya "Hamza sonra onu bana getir" dedi.

    1. 1.11.2018 12:38
    2. Güncelleme: 1.11.2018 12:39
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