OMÜ öğrencileri dünya şampiyonu oldu
Venedik’te yapılan ve 82 ülkenin katıldığı Kick Boks Bayan Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, dünya 1.’si ve 2.’si oldu.
İlkadım Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hamide Yavuz (52 kg) gençler "full kontak" branşında dünya şampiyonu ve Reaksiyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Taşdemir (48 kg) ise "low kick" branşında dünya ikincisi oldu.
Büyük bir başarıya imza atan öğrencileri makamında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak kendilerine üniversitenin hediyelerini takdim etti. Şampiyon öğrenciler de Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e kick boks tişörtü hediye ettiler.
Ziyarete, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile sporcuların antrenörleri Fatih Karagül de eşlik etti.
- 31.10.2018 17:12
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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