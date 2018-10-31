OMÜ öğrencileri dünya şampiyonu oldu
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    öğrencileri dünya şampiyonu oldu

    OMÜ öğrencileri dünya şampiyonu oldu

    Venedik’te yapılan ve 82 ülkenin katıldığı Kick Boks Bayan Gençler Dünya Şampiyonası’nda ’yi temsil eden Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, dünya 1.’si ve 2.’si oldu.

    İlkadım Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve () Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hamide Yavuz (52 kg) gençler "full kontak" branşında dünya şampiyonu ve Reaksiyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Taşdemir (48 kg) ise "low kick" branşında dünya ikincisi oldu.

    Büyük bir başarıya imza atan öğrencileri makamında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. , sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak kendilerine üniversitenin hediyelerini takdim etti. Şampiyon öğrenciler de Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e kick boks tişörtü hediye ettiler.
    Ziyarete, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile sporcuların antrenörleri Fatih Karagül de eşlik etti.

    1. 31.10.2018 17:12
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