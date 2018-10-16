Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
Boksör Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
- 15.10.2018 21:18
- Güncelleme: 16.10.2018 01:31
-
Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
-
Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
-
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.