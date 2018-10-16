Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
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    16 Ekim 2018, Salı
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    , 'un meydan okumasını kabul etti

    <a href="/index/floyd-mayweather?id=03a430e4-f3f3-417c-a664-37cff73544af" class="" rel="tag">Floyd Mayweather</a>, <a href="/index/khabib-nurmagomedov?id=367c9293-aa4f-4822-9666-194ff21a236b" class="" rel="tag">Khabib Nurmagomedov</a>'un meydan okumasını kabul etti

    , 'un meydan okumasını kabul etti

    Boksör , 'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

    1. 15.10.2018 21:18
    2. Güncelleme: 16.10.2018 01:31
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