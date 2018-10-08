Boksta Malatya üçüncü grupta
Türkiye Şampiyonalarının daha kaliteli ve düzenli yapılması, Türk Boksunda kalitenin ve rekabetin artması amacıyla Türkiye Boks Federasyonu illeri üç gruba ayırdı. Buna göre, Malatya üçüncü grupta yer aldı.
Türkiye Şampiyonalarının daha kaliteli ve düzenli yapılması, Türk Boksunda kalitenin ve rekabetin artması amacıyla Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulunun 23/09/2013 tarih ve 16 sayılı kararıyla Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası öncesi Türkiye üç gruba ayrılarak önce il seçmeleri ardından grup müsabakaları yapılması daha sonrada Türkiye şampiyonasının yapılması kararlaştırılmış ve 2013 yılından beri yapılan bu uygulamadan arzu edilen verimin alınması nedeniyle, 2018 yılında da aynı uygulamanın devam edilmesine karar verdi.
Türkiye'de tüm iller üç gruba ayrılırken, Malatya üçüncü grupta yer aldı. Üçüncü grupta Malatya'nın yan sıra şu iller bulunuyor:
"Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman."
- 8.10.2018 11:23
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Eljero Elia'dan hakemlere tepki!
Toplam 6
Yorum
FB-CH Neresi gol birader. Hem attiran hem atan pas aninda ofsayt. Dogru düzgün bir gözlükle bakin pozisyona. Yamuk görmeyin.
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Taraftarlar ayaklandı
Toplam 2
Yorum
cascan Ş.Güneşin bu korkak futbol anlayışı ile ve çeşitlendiremediği oyun yapısıyla şampiyonluk zor.Rakipler ezberledi artık oyn yapımız.ı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Karakter koyduk"
Toplam 6
Yorum
cascan BJKya en büyük operasyonu korkak tutumuyla ve geliştirttiremediği oyun anlayışı ile Ş.Güneş yapıyor..Adriano biran önce tk.dönmeli.İşte LENS
Boksta Malatya üçüncü grupta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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