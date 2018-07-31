Boksör Neşe Yıldırım, Ahmet Cömert Boks Turnuvası’na hazırlanıyor
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Boksör , ’na hazırlanıyor

    Boksör <a href="/index/nese-yildirim?id=d6490262-1bb7-4832-9a7e-e2440c3f2ae9" class="" rel="tag">Neşe Yıldırım</a>, <a href="/index/ahmet-comert-boks-turnuvasi?id=59686bf5-2303-46eb-886f-29526c8a0ab4" class="" rel="tag">Ahmet Cömert Boks Turnuvası</a>’na hazırlanıyor

    Erzurumlu kadın boksör , gece gündüz demeden Turnuvası’na hazırlanıyor. 26 yaşındaki genç boksör, bugüne kadar ’de resmi ve özel olmak üzere 17 müsabakaya katılarak, geçen yıl Şampiyonu olmuş ve kazanmıştı.

    Boks Federasyonu'nun ev sahipliğinde 'da yapılacak olan 32. Turnuvası'nda ringe çıkmaya hazırlanan şimdiden altın madalyayı gözüne kestirdi. 26 yaşında ve resim öğretmenliği bölümü mezunu olan , 12 yıldan beri boks sporuna gönül veren türbanlı tek milli sporcu olma unvanını taşıyor. Tiyatro ile de yakından ilgilenen Neşe Yıldırım, sosyal projelerde görev alıyor ve yürütüyor.


    Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı antrenörlerinden Mustafa Kalkan'ın öğrencisi olan ve zaman zaman da Antrenörler Görkan Sönmez ve Erol Çavuşoğlu nezaretinde antrenman yapan ve bir süre de Rıdvan Özkan nezaretinde çalışan Neşe Yıldırım, Uluslararası 'na katılmak için yoğun tempoda çalışıyor.


    Erzurumlu genç kadın boksör Neşe Yıldırım, sosyal projelere de büyük önem veriyor. Ev hanımlarını, öğrencileri, suça meyilli insanları spora teşvik ve insanları topluma kazandırmak için çeşitli çalışmalar yapan Neşe Yıldırım, "Kadınlara uygulanan şiddete, tacize karşı hele de küçük yaştaki çocuklara karşı yapılan ahlaksızlıklara hiç tahammülüm yok. Kadınları ve çocukları spor yapmaya davet ediyorum" dedi.
    Resim Öğretmenliği bölümü mezunu olan Neşe Yıldırım, boksör olarak hedefinin kazanmak olduğunu ve bu doğrultuda çalıştığının altını çizerek, "Bana reklam ve dizi film çekimleri için teklif geliyor. Ama şu an kendimi tamamen Turnuvası'na odaklamış durumdayım. 23 ülkenin katılacağı bu büyük organizasyonda kürsüye çıktıktan sonra, bana gelen dizi film ve reklam filmi çekimleri tekliflerini değerlendireceğim" dedi.

    1. 31.7.2018 10:11
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