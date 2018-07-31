Boksör Neşe Yıldırım, Ahmet Cömert Boks Turnuvası’na hazırlanıyor
Erzurumlu kadın boksör Neşe Yıldırım, gece gündüz demeden Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’na hazırlanıyor. 26 yaşındaki genç boksör, bugüne kadar Türkiye’de resmi ve özel olmak üzere 17 müsabakaya katılarak, geçen yıl Türkiye Şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştı.
Türkiye Boks Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak olan 32.Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda ringe çıkmaya hazırlanan Neşe Yıldırım şimdiden altın madalyayı gözüne kestirdi. 26 yaşında ve resim öğretmenliği bölümü mezunu olan Neşe Yıldırım, 12 yıldan beri boks sporuna gönül veren türbanlı tek milli sporcu olma unvanını taşıyor. Tiyatro ile de yakından ilgilenen Neşe Yıldırım, sosyal projelerde görev alıyor ve yürütüyor.
Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı antrenörlerinden Mustafa Kalkan'ın öğrencisi olan ve zaman zaman da Antrenörler Görkan Sönmez ve Erol Çavuşoğlu nezaretinde antrenman yapan ve bir süre de Rıdvan Özkan nezaretinde çalışan Neşe Yıldırım, Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılmak için yoğun tempoda çalışıyor.
Erzurumlu genç kadın boksör Neşe Yıldırım, sosyal projelere de büyük önem veriyor. Ev hanımlarını, öğrencileri, suça meyilli insanları spora teşvik ve insanları topluma kazandırmak için çeşitli çalışmalar yapan Neşe Yıldırım, "Kadınlara uygulanan şiddete, tacize karşı hele de küçük yaştaki çocuklara karşı yapılan ahlaksızlıklara hiç tahammülüm yok. Kadınları ve çocukları spor yapmaya davet ediyorum" dedi.
Resim Öğretmenliği bölümü mezunu olan Neşe Yıldırım, boksör olarak hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu ve bu doğrultuda çalıştığının altını çizerek, "Bana reklam ve dizi film çekimleri için teklif geliyor. Ama şu an kendimi tamamen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na odaklamış durumdayım. 23 ülkenin katılacağı bu büyük organizasyonda kürsüye çıktıktan sonra, bana gelen dizi film ve reklam filmi çekimleri tekliflerini değerlendireceğim" dedi.
- 31.7.2018 10:11
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Yorum
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Yorum
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Toplam 7
Yorum
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Boksör Neşe Yıldırım, Ahmet Cömert Boks Turnuvası’na hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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