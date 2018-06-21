Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
Balıkesirli genç boksör Enes Refik Çiftçi, Ukranya’nın başkenti Kiev’de Karen Chukhadzyan ile WBO Dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor.
Tarihi müsabaka cumartesi günü yapılacak.
- 21.6.2018 15:28
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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