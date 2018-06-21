Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    Balıkesirli boksör dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor

    Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor

    Balıkesirli genç boksör , Ukranya’nın başkenti Kiev’de Karen Chukhadzyan ile WBO Dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor.

    Balıkesirli olup profesyonel boks hayatına Avrupa'da devam eden (21) WBO Dünya Şampiyonluğu unvan maçı için Ukranya'nın Kiev şehrinde Ermeni asıllı Karen Chukhadzyan ile şampiyonluk müsabakasına çıkıyor. Dünya şampiyonluğu maçı öncesi İhlas Haber Ajansı Balıkesir Bürosunu ziyaret eden Çiftçi, "Boks sporuna babam Resul Çiftçi'nin teşviki ile başladım. 10 yıllık amatör boks yaşamımda sayısız Türkiye ve Avrupa'da dereceler aldım. 2017 yılında profesyonel boks yaşamına adım attım. Bugüne kadar çıktığım profesyonel 5 maçtan galibiyet ile ayrılarak, namağlup olarak ayrıldım. Ermeni asıllı Karen Chukhadzyan'ı yenerek Dünya şampiyonluk kemerini ülkeme ve Balıkesir'e getirmek için ter dökeceğim. Türk halkından başarım için dualarını esirgememelerini istiyorum" şeklinde konuştu.
    Tarihi müsabaka cumartesi günü yapılacak.

    1. 21.6.2018 15:28
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