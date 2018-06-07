Mayweather'a çılgın gelir! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Mayweather'a çılgın gelir!

    Mayweather'a çılgın gelir!

    Dünyada geçen yıl en çok para kazanan sporcular belli oldu. Forbes Dergisi'nin haberine göre; Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasında maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırlanan listede, ilk sırayı emekliye ayrılan aldı. ABD'li boksör, 285 milyon dolarlık dudak uçuklatan geliriyle ilk sırayı aldı. Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Floyd Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4'üncü kez zirveye yerleşmeyi başardı.

    RONALDO 2 SIRA GERİLEDİ
    'nın Arjantinli futbolcusu , 111 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırayı aldı. Geride kalan iki yılda listenin zirvesinde bulunan 'in Portekizli futbolcusu ise 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya geriledi. Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.

    1. 7.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mayweather'a çılgın gelir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN