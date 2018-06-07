Mayweather'a çılgın gelir!

Dünyada geçen yıl en çok para kazanan sporcular belli oldu. Forbes Dergisi'nin haberine göre; Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasında maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırlanan listede, ilk sırayı emekliye ayrılan Floyd Mayweather aldı. ABD'li boksör, 285 milyon dolarlık dudak uçuklatan geliriyle ilk sırayı aldı. Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Floyd Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4'üncü kez zirveye yerleşmeyi başardı.



RONALDO 2 SIRA GERİLEDİ

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 111 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırayı aldı. Geride kalan iki yılda listenin zirvesinde bulunan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo ise 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya geriledi. Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.