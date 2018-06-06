Onur Şipal'ın başarı formülü – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ın başarı formülü

    <a href="/index/onur-sipal?id=6946eb2c-4909-4fb8-8b15-615a2441b2d6" class="" rel="tag">Onur Şipal</a>'ın başarı formülü

    Pekin ve 'nda 'yi temsil etme başarısı gösteren , 'nda altın madalya hedefine günlük düzenli 8 saat uyku ve 4 saat antrenmanla ulaşmayı hedefliyor.

    Boksa 1997 yılında 'ta başlayan ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan 30 yaşındaki , bugüne kadar birçok başarıya imza attı.

    Spor hayatına 2005 yılından itibaren Fenerbahçe Kulübünde devam eden , Pekin ve 'nda alamadığı madalyayı 'nda kazanmak istiyor.

    İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenecek öncesi 'da milli takım kampında bulunan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mart'tan bu yana kampta olduğunu söyledi.

    Kampta her şeyin istedikleri gibi gittiğine işaret eden başarılı boksör, " son kampımız olacak. İnşallah bundan sonra İspanya'ya giderek ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

    Milli sporcu, boksta kendisini ispatladığına inandığını dile getirerek, 26 kez şampiyonluğu dereceleri, bunun yanında uluslararası madalyaları bulunduğunu anlattı.

    Onur Şipal, ilk önceliğinin ancak en büyük hedefinin 'nda altın madalya olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce iki kez olimpiyatlara gitmiştim ancak nasip olmadı. İnşallah Tokyo'da altın madalya alıp kariyerimi noktalamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    FORMUNU DÜZENLİ UYKU VE ANTRENMANLA KORUYOR
    Onur Şipal, 69 kiloda maçlara çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Bu kilomu ve formumu düzenli uyku ve antrenman yaparak koruyorum. Her gün mutlaka ortalama 8 saat uyumaya özen gösteririm. Akşamları genellikle saat 23.00 sularında yatıp sabah ise saat 07.00'de kalkmaya çalışıyorum. Antrenmanlarımı ise sabah akşam olmak üzere 4 saat yapıyorum. Hocalarımın verdiği programlara uyarak antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum."

    Sağlıklı beslenmeye çalıştığını ifade eden , "Özel uyguladığımız bir diyetimiz yok. Zaten 21 yıldır bu sporu yaptığımız için artık profesyonel olduk ve yediklerimize çok dikkat ediyoruz. Onun için de kesinlikle kilo problemi yaşamıyorum." diye konuştu.

    Onur Şipal, boş zamanlarını evinde genellikle dinlenerek ve küçük kızıyla vakit geçirerek değerlendirdiğini, bunun dışında öne çıkan hobilerinin olmadığını sözlerine ekledi.

    Milli takım antrenörü Zamora Nunez Reimond ise Onur'un çok hırslı bir boksör olduğunu kaydederek, "Kampın en iyilerinden birisi Onur. Ne görev verilirse yerine getiriyor. Kendisine çok güveniyoruz. Onur'un önce İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda, ardından da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 6.6.2018 11:30
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