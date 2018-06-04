Muhammed Ali efsanesi anıldı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    efsanesi anıldı

    Muhammed Ali efsanesi anıldı
    Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör vefatının 2. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Irkçılık karşıtı Müslüman aktivistin onuruna, ABD'nin birçok kentinde törenler düzenlendi. 3 Haziran 2016'da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muhammed Ali, sevenlerini yasa boğmuştu.
    1. 4.6.2018
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