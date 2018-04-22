Mike Tyson: Erdoğan'la tanışmak istiyorum
Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson: Türkiye'ye geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum
Sabah
- 22.4.2018 11:41
- Güncelleme: 22.4.2018 11:44
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Yorum
Aslan 2 tane yedikten sonra kendine geliyor!
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Fatih Terim: Muslera’nın ofsayt pozisyonunu görmedim
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Yorum
CELAL YENI ALDIGIN TRANSFERLER MORAL BULSUN DIYE 3 METRE OFSYAT GOLLERIN VERILDIGI GIBIMI LOVE ILK GOLU LARIN ILK GOLU DEVAM EDIMMI
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Fatih Terim: Muslera’nın ofsayt pozisyonunu görmedim
Toplam 16
Yorum
CELAL DEMIYORLAR IKI DK SONRA UC METRE ACIK OFSAYTI NASIL VERMEZ BU HAKEM YA MUSLERA KURTARMASA TABI ONU KONUSAN OLMAZ GS YA YAPILDI SERBEST
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