Mike Tyson: Erdoğan'la tanışmak istiyorum – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    : Erdoğan'la tanışmak istiyorum

    Mike Tyson: Erdoğan'la tanışmak istiyorum

    Ağır sıklet eski şampiyonu : Türkiye'ye geldiğimde 'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum

    Ağır sıklet eski şampiyonu 'dan Türkiye'ye selam. Uğur Işılak'ın yapımcı kardeşi Murat Işılak, Tyson'la buluştu. Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde 'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi.

    Sabah
    1. 22.4.2018 11:41
    2. Güncelleme: 22.4.2018 11:44
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