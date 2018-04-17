Genç boksörlerin hedefi Avrupa'da madalya

Genç Erkekler Boks Milli Takımı, İtalya'nın Roseto degli Abruzzi kentinde bugün başlayacak ve 26 Nisan'da sona erecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'na, Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlandı. Çalışmalarını tamamlayan takımın antrenörü Ayhan Öz, yaptığı açıklamada, şampiyonaya 2,5 ay hazırlandıklarını belirtti.

İlk kampı Ankara'da yaptıklarını hatırlatan Öz, daha sonraki kampları Kastamonu'da sürdürdüklerini anlattı.

Öz, iki hafta önce Litvanya'da uluslararası bir turnuvaya katıldıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Orada da 5 madalya aldık. Çok büyük başarılar elde ettik. Bu turnuva Avrupa Şampiyonası öncesi çok önemli bir hazırlık müsabakasıydı. Orada sporcularımızı test ettik. İtalya'daki Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Arjantin'de Gençlik Olimpiyatları var. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olanlar Arjantin'de ülkemizi temsil edecek. İlk yediye giren de Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bu bizim için çok önem arz ediyor."

Şampiyonada bugün teknik toplantıların yapılacağını ifade eden Öz, maçların ise 18 Nisan'da başlayacağını aktardı.

Takımın çok iddialı olduğunun altını çizen Öz, "Geçen seneki takımımız ümit milli takımına geçti. Bu yılki takımımız da gelecekte ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil edecek. Onlara güvenimiz sonsuz. Şampiyonada geçen sene 5 madalya alarak son 34 yılın en büyük başarısını elde etmiştik. Bu sene üzerine çıkmayı düşünüyoruz. 10 sıklette en az 6 madalya almak istiyoruz." diye konuştu.

MİLLİ BOKSÖR YİĞİT: "İLK HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK"

Milli boksör Yiğit Uz ise 8 yıldır boks yaptığını söyledi.

Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret eden Yiğit, şunları dile getirdi:

"İki aydır çok iyi bir süreçten geçiyoruz. Kendimize güveniyoruz. İddialıyız. Çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum. Bu işi yaparken gurur duyuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olursam Gençlik Olimpiyatları'na, ilk yediye kalırsam da Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanıyorum. İnşallah şampiyon olup her iki turnuvaya da gitmeye hak kazanırım. Ancak ilk hedefim Avrupa şampiyonu olmak."

Milli sporculardan Yusuf Gökçek, kariyerinde 3 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu aktararak, "Bu yıl ilk defa Avrupa Şampiyonası'na milli takım adına katılacağım. İlk çıkışımda ülkemize madalya getirmek istiyorum. Daha sonra dünya şampiyonu olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Samet Gümüş, 4 yıldır boks yaptığını ve bu sürede 3 kez Türkiye şampiyonu olduğunu anlattı. Özel bir lisede sağlık bölümünde okuduğunu belirten Samet, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini kaydetti.