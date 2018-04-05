VakıfBank Dörtlü Final'de! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Dörtlü Final'de!

    CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden , deplasmanda 3-0 yendiği karşısında evinde de ilk iki seti 25-12 ve 25-14 kazanarak, üst üste 6. kez adını yazdırdı.

    CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden , deplasmanda 3-0 yendiği karşısında evinde de ilk iki seti 25-12 ve 25-14 kazanarak, üst üste 6. kez adını yazdırdı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:18
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