Saldırıya uğrayan milliler yurda döndü!

22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Dünkü final karşılaşmasında erkekler 64 mindere çıkan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, mücadelede üstün dövüşmesine rağmen hakem kararıyla yenik sayıldı. Gürcü sporcu Lasha Guruli'nin galip sayılması üzerine, salonda bulunan Türk kafile itirazlarda bulunarak protesto etti.



Yaşanan olayların ardından Rumen güvenlik güçleri Türk kafilesine saldırarak, fiili müdahalede bulundu ve sporcuları etkisiz hale getirdi. Kollarından bağlanan ve sert müdahaleye maruz kalan milli sporcular sorguya da alındı. Yaşanan arbedede vücutlarının çeşitli yerlerine darbe alan ve kaşı açılan sporcular da oldu. Şampiyonanın ardından yurda dönen kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Boks Federasyonu'ndan yetkililer karşıladı.



2 Dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Rumen güvenlik görevlilerinin kendilerine saldırdıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'ndan geldik. Final müsabakasındaydık. Rahat bir şekilde maçı önde götürüyordum. Rakibim bir yumruk bile vurmadı. Maç bizde diye sevindiğimiz halde rakibimin eli kalktı. O bile şaşırdı. Herkes şaşırdı. Çok zoruma gitti. Ağladım. Ben 2 kere Dünya, 1 kere Avrupa şampiyonu olmuşum. O kadar emek vermişim. Yenilmedim ama yenilmiş duruma düştüm. Üstelik bir de kavga çıktı. Güvenlik görevlileri bize saldırdılar. Kavga oldu. Yumruklaşma oldu. Madalya töreninde tribün bırakmadı. Yuhaladılar. Herkes 'Türkiye Türkiye' diye bağırdı. Ben ikinci oldum ama sadece madalya bende. Herkes biliyor, herkes gördü. Yazıklar olsun onlara" dedi.



"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, devlet büyüklerinden destek beklediklerini belirterek, "Maçtan sonra karşı taraf bizim arkadaşlarımıza yumruk attılar. Sonra güvenlik görevlileri bizim arkadaşlarımızı dışarıya alıp hırpaladılar. Sonra biz aşağıda onlarla yumruklaştık. Onların federasyon başkanı gelmiş bize saldırıyor. Öyle bir şey yok. Boksta böyle bir şey yok. Hakkımızı yediler. Komiteden kimseyle konuşamadık. Hakemler karşı tarafa '4-1' veriyorlar maçı. Öyle bir şey yok. Hakemler el kalktıktan sonra hemen gidiyorlar. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bizim hakkımızı versinler. Sadece bizim kazandığımız maçta bizim elimiz kalksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama bizim hakkımızı yediler. Bizim hedefimiz 2020. 2020'e hazırlanıyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.



ELİF DELİŞMEN: "OLAYLARDAN DOLAYI AĞLADIM"

22 yaş Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Delişmen ise yaşanan olaylardan dolayı ağladığını belirterek, "Romanya'da takım halinde 3 altın madalya aldık. Güzel bir turnuva geçirdik. İlk tur İtalyan rakibimle oynadım. Avrupa ikincisi dünya üçüncüsü rakibimle olan maçı 5-0 kazandım. İkinci maçım Bulgar rakibimleydi. Dünya ve Avrupa şampiyonuydu. Onu da yendim. Final maçımı da Rus rakibimle oynayıp kazandım. İstiklal Marşımızı okuttum. Tam benim maçımın esnasında oldu olaylar. Ağladım tam maça çıkarken. Antrenörüm beni kendime getirdi. İlk round biraz ortadaydı. 2 ve 3'üncü roundda kazandım. Aileme çok teşekkür ediyorum. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



