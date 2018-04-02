Boksta 7 madalya – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Boksta 7 madalya

    Boksta 7 madalya

    Milli boksörler, Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

    Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayı boynuna taktı. Müsabakalar sonunda Kadın , takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, erkek ise takım halinde üçüncülüğü elde etti.

    Kadınlar 48 kiloda Elif Delişmen, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 75 kiloda Buzenaz Sürmeneli, şampiyonayı altın madalyayla tamamladı. Kadınlar 64 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Selma Karakoyun, kazanırken, 57 kiloda Urguya Us ise bronz madalyanın sahibi oldu.

    Erkekler 64 kiloda ise şampiyonada gümüş madalyayı boynuna taktı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:44
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