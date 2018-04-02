Boksta 7 madalya
Milli boksörler, Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayı boynuna taktı. Müsabakalar sonunda Kadın Milli Takımı, takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, erkek Milli Takımı ise takım halinde üçüncülüğü elde etti.
Kadınlar 48 kiloda Elif Delişmen, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 75 kiloda Buzenaz Sürmeneli, şampiyonayı altın madalyayla tamamladı. Kadınlar 64 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Selma Karakoyun, gümüş madalya kazanırken, 57 kiloda Urguya Us ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir ise şampiyonada gümüş madalyayı boynuna taktı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:44
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 6
Yorum
alik aykut hoca daha deneme yanılma yapıyor.lig bitiyori sistem yok.atak yok hücum pres yok. nasıl puan alınacak.birde oyuncu seçmesi yokmu fos
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"Taşlardan kale yapardık"
Toplam 1
Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Toplam 1
Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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