Türk kulübün boksöründen Filistinli çocuklara destek
Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Türk boks kulübü EC BOXİNG’in ağır sıklet boksörü Alexander Dimitrienko, ekibiyle birlikte Filistinli çocuklara destek ziyaretine gitti.
Erol Ceylan: "Diğer sporcuları bu tür projeler için teşvik ediyorum"
Sporcunun menajeri ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcularının zorda olanlara yardım etmesinin kendisini de memnun ettiğini belirterek, "Sosyal faaliyetler yaparak toplumun sorunlara dikkatini çekmek bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Biliyorsunuz Muhammed Ali, boksörlüğünün yanı sıra, savaşlara karşı olmasıyla da dünyanın takdirini kazanmıştı. Bu da başarılı sporcuların sosyal sorumluluk gibi görevlerinin olduğunun en güzel örneğidir. Diğer sporcularımın da bu tür projelerde görev alması için teşvik ediyorum. Bildiğiniz gibi hafta sonu Avrupa Şampiyonu olan boksörümüz Ali Eren Demirezen'i de Afrin'e göndererek, oradaki kahraman Mehmetçiğimiz ve zorluk çeken halka destek vermesi amacıyla gereken çalışmaları yaptık" açıklamasını yaptı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:10
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Talisca için özel terapi
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ MİLLİ TAKIMA GİDECEĞİM DİYE BAŞAKŞEHİR MAÇINI SATAN TALİSCA 2 Lİ MÜCADELELERE BİLE GİRMEDİ SAKATLANIRIM DİYE MAÇ SEÇİYOR DEFOLUP GİTSİN !
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Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Galatasaray' mesajı
Toplam 9
Yorum
GS60 Tek büyük takım lafla olmuyor icraatla olur gereken icraatı GALATASARAY gerceklestireli 18 yıl gecti artık ağzınızla kartal yakalasanızda..
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 5
Yorum
hagi10 başka türlü 4. yılıdızı takamayacaklarını anladılar
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