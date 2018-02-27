Euro 2020’de servet – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Euro 2020’de servet

    Euro 2020’de servet
    Başkanı , 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanacak takımın elde edeceği parayı açıkladı. Ceferin, toplam 371 milyon euro'nun dağıtılacağını belirtip, "Her ülke en az 9.25 milyon alacak. Şampiyon takımın kazancı ise 34 milyon euro'ya çıkacak" dedi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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