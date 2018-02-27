Ada’yı sarsan olay – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Ada’yı sarsan olay

    Ada’yı sarsan olay
    'de sporseverleri şok eden bir olay yaşandı. Geçtiğimiz cumartesi Spelman'la karşılaşan İngiliz boksör , rakibini sayıyla devirmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın ardından ise fenalaşan , müşahede altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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