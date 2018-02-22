Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli şampiyon boksörü kabul etti – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Erdoğan Suriyeli şampiyon boksörü kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli şampiyon boksörü kabul etti

    , dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr’ı kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı 'nde gerçekleşen kabulde Başbakan ile Gençlik ve Spor Bakanı da yer aldı. Charr'ın Erdoğan'a takdim ettiği kemerin üzerinde efsanevi boksör ve Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:17
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