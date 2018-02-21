Boks, hayatını değiştirdi
Boksla 25 yaşında ilgilenmeye başlayan, milli takıma kadar yükselip aynı zamanda üniversite öğrenimi gören Şennur Demir, öğretmen olup tecrübelerini çocuklara aktarmayı amaçlıyor.
Liseden mezun olduktan sonra tekstil fabrikaları ile bazı kurumlarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Şennur Demir, 25 yaşında boksa başladı. Bu arada üniversite sınavlarına hazırlanan ve daha önce güvenlik görevlisi olarak bulunduğu Bartın Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazanan Şennur, lisans eğitimini tamamladıktan sonra başladığı yüksek lisansı başarıyla sürdürüyor.
Boksta da kendini geliştiren ve milli takıma kadar yükselen Demir, Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda çeşitli dereceler elde etti.
"SİGARAYI UNUTMAK İÇİN BOKSA BAŞLADIM"
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Şennur Demir, yaptığı açıklamada, lise eğitiminin ardından iş hayatına atıldığını, İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi ile Bartın Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını belirten Demir, "Sigarayı 25 yaşında bırakmaya karar verdim. Sigarayı unutmak için boksa başladım. Daha önce hiç spor hayatım yoktu. Bu şekilde hayatım değişti." dedi.
Bokstaki performansıyla 2011'de milli sporcu olduğunu, aynı yıl Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazandığını anlatan Demir, şöyle devam etti:
"Güvenlik görevlisi olduğum üniversitede beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Şimdi aynı bölümde yüksek lisansa devam ediyorum. 36 yaşındayım ve bu yıl son yılım. Öğretmen olmak istiyorum. Hayatımı anlatıp kimsenin, 'Artık bizim yaşımız geçti.' demesini istemiyorum. Çocuklara örnek olup spor salonlarına gelmelerini istiyorum. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil. Ne zaman bırakırsak, o kadar erkendir."
Demir, üniversiteyi ailesinden destek almadan devletin sağladığı bursla okuduğuna işaret ederek, "Üniversitede okurken Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece aldım. Son olarak geçen yıl Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Hedefimiz İstiklal Marşı'mızı bütün ülkelere dinlettirmek. Sporcularımızın da Türk askeri kadar güçlü olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:07
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 20
Yorum
Tarihin en önemli maçını Vida bozdu Maçı izlerken Bjk gol atar görüntüsü vardı. Vida 1-0 a razı olmalıydı. Belki kaleci kurtarırdı. Bu maç 1-1 2-1 de bitebilirdi Vida Vida
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Caner’e kötü not
Toplam 6
Yorum
BAKİ Bu adam sahadan alınınca hocaya sallar, ilk değil Efendi olamıyor.Tıpkı başkanı gibi.
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Aynaya baksınlar
Toplam 12
Yorum
Aykut un seviyesin çok altında Gs ın taraftarı da ağlak zırlak rantçı sinsi yoksa bu başkanı tutmaz fb de bu başkan olsa kasımpaşa maçı hakem hatası önce biz dedirtmeyiz
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