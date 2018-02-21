Boks, hayatını değiştirdi

Liseden mezun olduktan sonra tekstil fabrikaları ile bazı kurumlarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Şennur Demir, 25 yaşında boksa başladı. Bu arada üniversite sınavlarına hazırlanan ve daha önce güvenlik görevlisi olarak bulunduğu Bartın Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazanan Şennur, lisans eğitimini tamamladıktan sonra başladığı yüksek lisansı başarıyla sürdürüyor.

Boksta da kendini geliştiren ve milli takıma kadar yükselen Demir, Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda çeşitli dereceler elde etti.

"SİGARAYI UNUTMAK İÇİN BOKSA BAŞLADIM"

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Şennur Demir, yaptığı açıklamada, lise eğitiminin ardından iş hayatına atıldığını, İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi ile Bartın Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını belirten Demir, "Sigarayı 25 yaşında bırakmaya karar verdim. Sigarayı unutmak için boksa başladım. Daha önce hiç spor hayatım yoktu. Bu şekilde hayatım değişti." dedi.

Bokstaki performansıyla 2011'de milli sporcu olduğunu, aynı yıl Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazandığını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Güvenlik görevlisi olduğum üniversitede beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Şimdi aynı bölümde yüksek lisansa devam ediyorum. 36 yaşındayım ve bu yıl son yılım. Öğretmen olmak istiyorum. Hayatımı anlatıp kimsenin, 'Artık bizim yaşımız geçti.' demesini istemiyorum. Çocuklara örnek olup spor salonlarına gelmelerini istiyorum. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil. Ne zaman bırakırsak, o kadar erkendir."

Demir, üniversiteyi ailesinden destek almadan devletin sağladığı bursla okuduğuna işaret ederek, "Üniversitede okurken Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece aldım. Son olarak geçen yıl Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Hedefimiz İstiklal Marşı'mızı bütün ülkelere dinlettirmek. Sporcularımızın da Türk askeri kadar güçlü olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.