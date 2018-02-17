Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan’ı makamında kabul eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, boks eldiveni giydi.
MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:35
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Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
Toplam 6
Yorum
ee tff başkanı ve mhk başkanı futbolun başından gitmedikçe dalga dümen devam eder
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
Karakartal Kıskançlığınızdan,kuduruyorsunuz.İnsanın içinde hasedlik ve art niyet varsa o insana laf anlatamazsınız. Kulaklar sağır,gözler kör olur.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
sam Demekki bu yuzden Aykut 76 puanla sampiyonuz diyor buyuk yerden garanti verilmis artik MHK istifa demiyor masa altindaistedigini almislar
Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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