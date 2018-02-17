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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    boks eldiveni giydi

    Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi

    Türkiye Boks Federasyonu Başkanı , Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan’ı makamında kabul eden Lideri , boks eldiveni giydi.

    Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı 'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti.

    MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:35
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