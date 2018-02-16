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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Sokakta çalıştılar

    Sokakta çalıştılar
    Türk Kadın , Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarını 'da sokakta yaptı. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda çalışan 29 sporcunun antrenörü İsa Daştan, "Başarılı olmak için çalışıyoruz" dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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