Boks Ligi'nde ilk haftanın lideri Beşiktaş!

Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 6 takım arasında oynanan 30 maçla ligin ilk haftası tamamlandı.

Günün ilk maçında Erzurum Gençlik ve Spor, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü karşısında 10 sıklette çıktığı maçların 9'unu kazanarak 3 puanı kazanan taraf oldu.

Beşiktaş ise Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve ilk haftayı averajla lider tamamladı.

Günün son maçında ise Fenerbahçe ile Ankara Sağlık Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 9-1'lik skorla geçti ve ilk haftayı 3 puanla bitirdi.

Bu sonuçlara göre Ankara ASKİ, Beşiktaş, Erzurum Gençlik ve Spor, Fenerbahçe ile Hatay Kocaçınar Spor Kulübü takımları ilk haftayı 3'er puanla tamamlarken, Mersin MESKİ ile Samsun İlkadım Spor Kulüpleri 1'er puan aldı.

Kayseri Birlik Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Sağlık Spor Kulübü ise ilk hafta puanla tanışamadı.

Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin 2. haftası, 24-25 Şubat tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.