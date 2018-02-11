CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Boks Ligi'nde ilk haftanın lideri !

    Boks Ligi'nde ilk haftanın lideri Beşiktaş!

    Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen 'nin ilk hafta maçlarının ardından , averajla liderlik koltuğuna oturdu.

    Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 6 takım arasında oynanan 30 maçla ligin ilk haftası tamamlandı.

    Günün ilk maçında ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü karşısında 10 sıklette çıktığı maçların 9'unu kazanarak 3 puanı kazanan taraf oldu.

    ise Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve ilk haftayı averajla lider tamamladı.

    Günün son maçında ise ile Ankara Sağlık Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 9-1'lik skorla geçti ve ilk haftayı 3 puanla bitirdi.

    Bu sonuçlara göre Ankara ASKİ, Beşiktaş, Erzurum Gençlik ve Spor, Fenerbahçe ile Hatay Kocaçınar Spor Kulübü takımları ilk haftayı 3'er puanla tamamlarken, Mersin MESKİ ile Samsun İlkadım Spor Kulüpleri 1'er puan aldı.

    Kayseri Birlik Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü, ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Sağlık Spor Kulübü ise ilk hafta puanla tanışamadı.

    'nin 2. haftası, 24-25 Şubat tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boks Ligi'nde ilk haftanın lideri Beşiktaş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN